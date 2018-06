Califórnia inicia comércio legal de maconha a partir de segunda-feira

LOS ANGELES - Se fosse um país independente, a Califórnia seria a oitava economia do mundo. A partir de segunda-feira, 1.º, o Estado mais populoso dos EUA e responsável por mais de 15% do PIB do país passa a fazer parte do grupo de sete Estados que permitem o comércio e o consumo da maconha para uso recreativo. Em outros 22, a maconha é permitida com acompanhamento médico.

Analistas dizem, porém, que a Califórnia é diferente porque, a partir de segunda-feira, um em cada cinco americanos terão acesso legal à droga, o que pode acelerar a tendência de legalização nacional.

Autoridades californianas estimam que, em 2020, o setor movimente US$ 7,2 bilhões e o Estado arrecade US$ 1 bilhão em impostos. Defensores da legalização estão mais otimistas porque, em Nevada, o comércio de maconha gerou US$ 19 bilhões em impostos apenas nos quatro primeiros meses após o fim da proibição. / AP