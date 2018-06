Câmara aprova emendas que revertem plano de imigração de Obama

WASHINGTON - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira, 14, emendas que anulam o novo programa de imigração do presidente Barack Obama, anunciadas em novembro. O projeto precisa passar agora pelo Senado.

O movimento é um reflexo do fortalecimento dos republicanos, que se tornaram maioria nas duas Casas na última eleição. O partido se opõe fortemente às políticas de imigração de Obama, que regulariza provisoriamente a situação de cerca de 4 milhões de imigrantes ilegais.

Eles também vetaram o projeto que estende a permanência de cerca de 600 mil imigrantes ilegais que chegaram ao país quando crianças. Os republicanos afirmam que os decretos de Obama eram inconstitucionais.

Os republicanos da Câmara acreditam que o Senado pode rejeitar essa manobra e possivelmente obrigá-los a aprovar o projeto sem as emendas relacionadas à imigração. Mesmo que seja aprovada na segunda Casa, Obama deve vetar a lei.

A relutância do Senado em aprovar as emendas de imigração acontece porque elas pegaram "carona" justamente no projeto que trata do orçamento do Departamento de Segurança Nacional, que ganhou importância renovada depois dos atentados à Paris, na semana passada. A pasta ficará sem dinheiro a partir do fim de fevereiro. / ASSOCIATED PRESS