Câmara dos EUA aprova fundos para construção de muro e aumenta ameaça de paralisação

WASHINGTON - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira, 20, um projeto de lei de orçamentos que inclui os US$ 5 bilhões para a construção do muro na fronteira com o México, exigido pelo presidente Donald Trump. O plano, com fundos para o governo até o dia 8 de fevereiro, seguiu adiante com 217 votos a favor - todos republicanos - e 185 contra, os democratas em bloco e oito congressistas conservadores.

Nesta sexta, 21, Trump alertou que haverá uma "paralisação muito longa" do governo se os democratas se recusarem a aprovar verbas para aumentar a segurança e fazer a obra. "Os democratas, de cujos votos precisamos no Senado, provavelmente votarão contra a segurança da fronteira e contra o muro, embora saibam que é desesperadamente necessário", disse o presidente em sua conta no Twitter. "Se os democratas votarem 'não', haverá uma paralisação que durará muito tempo. As pessoas não querem fronteiras abertas e crime."

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018

Os republicanos na Câmara apresentaram o projeto para aprovação depois que Trump anunciou que não assinaria o orçamento apoiado pelos dois partidos, previamente aprovado pelo Congresso, uma vez que não incluía fundos para a obra. O Senado debaterá o novo projeto nesta sexta, embora a aprovação seja improvável já que os democratas têm votos suficientes para bloqueá-lo, apesar de serem minoria.

Desta forma, o desacordo levaria os EUA a uma nova paralisação parcial administrativa quando os fundos atuais acabarem, logo nos primeiros minutos do sábado.

Thank you to our GREAT Republican Members of Congress for your VOTE to fund Border Security and the Wall. The final numbers were 217-185 and many have said that the enthusiasm was greater than they have ever seen before. So proud of you all. Now on to the Senate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de dezembro de 2018