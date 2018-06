Câmara Baixa reelege Angela Merkel como chanceler A Câmara Baixa do Parlamento da Alemanha reelegeu formalmente Angela Merkel como chanceler do país, com 462 votos favoráveis ante 150 votos contrários, e nove abstenções. O número de votos conquistados por Merkel ficou bem acima dos 316 que ela precisava para a reeleição.