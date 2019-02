Câmara bloqueia fundos de emergência para construir muro de Trump

WASHINGTON - A Câmara dos Deputados americana aprovou nesta terça-feira, 26, por ampla maioria, uma resolução que impede o presidente Donald Trump de obter recursos para construir um muro na fronteira com o México a partir de uma declaração de emergência nacional.

A resolução, que agora seguirá para votação no Senado, controlado pelos republicanos, foi aprovada na Câmara dos Deputados, de maioria democrata, por 245 votos a 182.

Treze republicanos se uniram aos democratas para derrubar a declaração de emergência.

Após fracassar em obter a aprovação do Congresso para um financiamento bilionário do muro, Trump declarou emergência nacional em 15 de fevereiro, o que lhe permitiria cumprir esta promessa de campanha usando outros recursos, sobretudo o orçamento do Pentágono para a construção de projetos militares.

O presidente ameaçou vetar a resolução se ela passar pela Câmara e pelo Senado. / AFP