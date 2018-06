Câmara de Madri dá ultimato a lixeiros em greve

Desde que o a paralisação começou, há nove dias, pilhas de lixo se acumulam nas ruas da capital espanhola. Os lixeiros madrilenos protestam contra demissões e cortes nos salários.

A prefeita de Madri, Ana Botella, afirmou hoje que a cidade "não pode esperar mais por um acordo" para ter as ruas limpas e o serviço de coleta de lixo restabelecido.

Botella disse ainda que o lixo não oferece risco à saúde pública, mas a situação se tornou "intolerável". Latas e contêineres destinados a resíduos estão transbordando e espalham o mau cheiro na cidade.

Ela deu 48 horas para que as companhias façam um acordo com os trabalhadores em greve. Depois desse prazo, ela afirmou que a câmara municipal dará os contratos de limpeza para a empresa pública Tragsa. Fonte: Associated Press.