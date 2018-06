Câmara de Toronto limita poderes de prefeito

Por 39 votos a três, a Câmara de Toronto suspendeu a autoridade de Ford para indicar e demitir o vice-prefeito e os integrantes da comissão executiva, que comanda o processo orçamentário. Em votação separada, a Câmara também aprovou a concessão de autoridade ao vice-prefeito para assumir a responsabilidade em caso de "emergência cívica".

A maioria dos vereadores de Toronto frustrou-se com a recusa de Ford em renunciar ou licenciar-se do cargo depois de ter admitido o consumo de crack durante um episódio de "estupor alcoólico". A legislação local, no entanto, não permite que a Câmara tente cassar o mandato do prefeito a não ser que ele seja condenado por um crime. Fonte: Associated Press.