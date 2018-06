Câmara de Toronto retira maioria dos poderes de prefeito

"O que está acontecendo aqui hoje não é um processo democrático, é um processo de ditadura", disse o prefeito de 44 anos. A Câmara não tem poderes para afastá-lo do cargo se ele não for acusado de algum crime, mas atuou para reduzir o orçamento disponível para o seu gabinete em 60%. Com a medida, os funcionários do prefeito puderam se realocar para o gabinete do vice, que agora controla a maioria dos poderes que antes pertenciam à Ford.

O chefe do Executivo de Toronto não tem mais nenhum poder legislativo efetivo, nem possui mais cadeiras no comitê executivo, mas ainda detém o título e pode representar a cidade em eventos oficiais. A derrocada começou após revelações de que Ford teria fumado crack e depois que o prefeito passou a ter um comportamento instável.

Durante o debate na Câmara, o prefeito caminhava pela sala trocando insultos com membros do público que assistiam à sessão. Um dos conselheiros pediu que a segurança esvaziasse o auditório e chamou um recesso, mas Ford continuou a discutir com os detratores e esbarrou na conselheira Pam McConnell, derrubando-a. Ele afirmou que o encontro foi acidental, que queria defender seu irmão, o conselheiro Doug Ford, porque pensou que ele estivesse no meio do conflito. Fonte: Associated Press.