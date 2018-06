Câmara do Japão pede que China reveja espaço aéreo

Essa nova área chinesa foi anunciada em 23 de novembro e inclui ilhas no Mar do Leste da China que são contestadas por China, Japão e Taiwan. Atualmente, o controle da região tem sido exercido pelo Japão.

Os chineses afirmaram que as aeronaves que entrarem nessa nova zona aérea devem identificar os planos de voo antes de continuarem a viagem.

A resolução disse que a criação da zona "aumentou as tensões no Mar do Leste da China mais do que nunca e por extensão é uma ação perigosa, que ameaça a paz e a estabilidade da região da Ásia e do Pacífico". O documento também caracterizou a zona como uma invasão sobre a soberania territorial do Japão. Fonte: Dow Jones Newswires.