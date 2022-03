Câmara dos Deputados dos EUA aprova projeto com US$ 13,6 bilhões em ajuda à Ucrânia

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira, 10, um projeto de lei de US$ 1,5 trilhão que forneceria US$ 13,6 bilhões em ajuda emergencial à Ucrânia, além de financiar o governo federal até 30 de setembro. O documento seguirá para o Senado, que tem até meia-noite de sexta-feira, 12, para decisão final.

A ajuda à Ucrânia incluiu US$ 6,5 bilhões para os custos dos EUA de enviar tropas e armas para a Europa Oriental e equipar as forças aliadas em resposta à invasão do presidente russo Vladimir Putin e repetidas ameaças belicosas.

Havia outros US$ 6,8 bilhões para cuidar de refugiados e fornecer auxílio econômico a aliados, ajudar agências federais a aplicar sanções econômicas contra a Rússia, e proteger contra ameaças cibernéticas em casa. O presidente Joe Biden havia solicitado US$ 10 bilhões pelo pacote.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, indicou que os US$ 13,6 bilhões provavelmente serão apenas a ponta de um esforço de apoio muito mais amplo. "Todos nós teremos que fazer mais para ajudar a Ucrânia nas próximas semanas ou meses e no longo prazo para ajudar na reconstrução”, disse em entrevista coletiva.

Today, the House will proudly pass our government funding legislation, which includes $13.6 billion in assistance for Ukraine.

We will also pass our strong, bipartisan bill to ban Russian oil and energy products and taking further actions to diminish Russia’s economy. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 10, 2022