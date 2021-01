Câmara dos EUA começa a debater processo de impeachment de Trump

A Câmara dos deputados dos Estados Unidos começou a debater na manhã desta quarta-feira, 13, o artigo para iniciar o processo de impeachment do presidente americano, Donald Trump, por "incitar à violência contra o governo dos Estados Unidos".

É a segunda vez em menos de 13 meses que a Câmara dos Representantes, dominada pelo Partido Democrata, tenta remover Trump do cargo. Na primeira vez, o processo não avançou no Senado, que ainda é controlado por republicanos.

Leia Também Republicanos passam a apoiar impeachment de Trump no Congresso

A decisão de seguir em frente com a votação veio depois que o vice-presidente Mike Pence se recusou na terça-feira, em uma carta enviada à porta-voz Nancy Pelosi, a destituir o presidente de seus poderes usando a 25ª Emenda. O artigo de impeachment que os democratas apresentaram na segunda-feira visa responsabilizar Trump por seu papel em inflamar uma multidão de seus apoiadores que invadiram o Capitólio na semana passada, matando um policial do Capitólio, invadindo escritórios de legisladores e roubando propriedade federal.

O artigo também invoca a 14ª Emenda, potencialmente proibindo Trump de ocupar o cargo no futuro se ele for condenado pelo Senado.

Para Entender O que está acontecendo com a democracia no mundo? Ascensão de grupos extremistas, tentativas de golpes, eleições questionadas: como está o sistema democrático em diferentes países

O processo será debatido nas comissões da Câmara durante a manhã, e deve ser votado ainda nesta quarta-feira, 13, à tarde.

O impeachment deve ser aprovado na Câmara com facilidade, porque o controle da casa ainda é dos democratas. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse ter ao menos 240 votos para aprovação do processo. Alguns deputados republicanos também disseram apoiar o impeachment.

No Senado, no entanto, o processo não deve avançar. Para aprovação são necessários dois terços dos votos da casa, ou 67 senadores. Hoje, os democratas precisariam do apoio de 17 senadores republicanos. Até agora, nenhum senador do partido de Trump apoiou abertamente o impeachment, apesar de alguns defenderem que ele renuncie ou seja afastado.