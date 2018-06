Câmara dos EUA diz que EI pratica 'genocídio' contra minorias religiosas

WASHINGTON - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na segunda-feira, 14, uma resolução que tacha de "genocídio" a violência cometida pelo Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria contra cristãos, curdos, seguidores do yazidismo e outras minorias étnicas da região.

Por 383 votos a favor e nenhum contra, os legisladores americanos aprovaram a moção, que pede que todos os governos do mundo, incluído o dos EUA, "chamem as atrocidades do EI por seu nome: crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio".

A resolução bipartidária foi promovida pelo republicano de Nebraska Jeff Fortenberry e pela democrata da Califórnia Anna Eshoo e contou com o apoio do presidente do comitê de Relações Exteriores da Câmara, o republicano pela Califórnia Ed Royce.

"O EI é culpado de genocídio. Utilizou os assassinatos em massa, decapitações, crucificações, violência sexual, tortura e escravidão em sua campanha deliberada para eliminar as minorias religiosas e terminar com sua história", disse Ed Royce em comunicado após a votação.

"Com a declaração, a Câmara deu um passo muito sério. Não há razão para que o governo não o qualifique de genocídio. Da mesma maneira, (o presidente) Barack Obama deve responsabilizar (o presidente sírio) Bashar Assad pelos cruéis crimes de guerra contra sua própria gente", acrescentou o deputado. / EFE