Câmara dos EUA rejeita elevação do limite da dívida A Câmara dos EUA rejeitou, por 318 votos a 97, um projeto de lei que elevaria o limite legal de endividamento do governo do país em US$ 2,4 trilhões. A rejeição já era prevista, já que o projeto foi apresentado por deputados do Partido Republicano como uma manobra para mostrar ao Partido Democrata, do presidente Barack Obama, que o Congresso só vai aprovar uma elevação no teto da dívida se ela vier acompanhada de um programa de redução de gastos.