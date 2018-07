Câmara dos EUA vota hoje projeto sobre financiamento

O presidente da Câmara, o republicano John Boehner, já afirmou que o projeto segue as estruturas do acordo de 2011 sobre o teto da dívida. Ele pressionou o Senado a também aprovar o projeto "rapidamente" para evitar qualquer ameaça de fechamento do governo.

Ontem, o líder da minoria no Senado, o republicano Mitch McConnell, afirmou que acredita que o projeto que será aprovado pela Câmara passará por ajustes no Senado. "Antecipamos isso", disse, frisando que espera que as mudanças do Senado sejam resultado de negociações bipartidárias e que sejam aceitáveis aos líderes da Câmara. O atual projeto de financiamento vence em 27 de março. As informações são da Market News International.