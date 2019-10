Câmara dos EUA votará em plenário procedimentos do impeachment de Trump

WASHINGTON - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votará na quinta-feira, 31, uma resolução para formalizar a investigação com vistas ao processo de impeachment do presidente Donald Trump e autorizar a realização de audiências públicas neste caso, anunciou nesta segunda-feira, 28, um membro do Partido Democrata, majoritário na Casa.

A medida "estabelecerá os próximos passos para a investigação", disse esta fonte depois de a líder democrata e presidente da Câmara, Nancy Pelosi, informar a seus colegas de partido sobre o plano, que parece destinado a responder a Trump e aos republicanos que afirmam que o processo de destituição carece de legitimidade por não ter sido votado no Congresso.

Em carta para seus colegas, Pelosi disse que a medida estabelecerá as bases para audiências públicas, que foram pedidas pelos republicanos, assim como formas de estabelecer o “devido processo” para Trump e seus advogados. Também vai delinear os passos para várias comissões de investigação encaminharem evidências que coletaram para a Comissão de Justiça da Câmara./AFP e Reuters