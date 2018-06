Camarões mata 143 militantes do Boko Haram

(Atualizado às 19h30)

YAOUNDÉ - O Exército de Camarões matou 143 militantes do Boko Haram que atacaram a cidade de Kolofata, no borte do país, disse o governo, acrescentando que um soldado morreu no combate.

O número é a "mais pesada perda já" sofrida pelo grupo radical nigeriano Boko Haram em solo camaronês, disse em um comunicado o ministro de Comunicações e porta-voz do governo de Camarões, Issa Tchiroma Bakary.