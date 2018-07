Camboja julga alto escalão do Khmer Vermelho Os quatro sobreviventes mais graduados do alto escalão do Khmer Vermelho, movimento revolucionário acusado de matar 1,7 milhão de pessoas no Camboja entre 1975 e 1979, começaram a ser julgados hoje na capital do país, Phnom Penh. Com o ditador Pol Pot morto desde 1998 e seus principais colaboradores já idosos, o julgamento, com aval da Organização das Nações Unidas (ONU), é a última chance de punir os líderes cambojanos responsáveis pelas mortes.