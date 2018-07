Câmera de loja gravou momento de explosão em Oslo

Imagens mostram sequência gravada no vídeo; pessoas saíram correndo da loja assustadas

OSLO - Uma câmera de segurança de uma loja de eletrônicos em Oslo, capital da Noruega, flagrou o momento em que uma explosão atingiu prédios do complexo governamental da cidade na sexta-feira, 22.

Momentos antes da explosão, algumas pessoas estavam na loja e são visíveis no vídeo. Quando a bomba explodiu, ali perto, algumas vitrines das lojas foram quebradas, assustando as pessoas, que saíram correndo da loja e voltaram em seguida.

O ataque a bomba em Oslo matou pelo menos oito pessoas, de acordo com as autoridades. Por conta dos danos nos edifícios atingidos pela explosão, a polícia não consegue realizar buscas no local. De acordo com o ministro da Justiça, ainda há pessoas desaparecidas.