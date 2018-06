Câmera em capacete mostra batalha e resgate em tempestade de areia no Afeganistão

Um soldado britânico filmou, com uma câmera em seu capacete, imagens de uma das mais duras batalhas das tropas da Otan em Helmand, no Afeganistão, em 2010.

O vídeo de Mark Wilson revela o desespero dos soldados que não conseguem derrotar a resistência afegã.

Outra imagem captada é do resgate do capitão do pelotão, Andrew Griffiths, em meio a uma tempestade de areia. O militar pisou em uma bomba e foi levado a um hospital na Grã-Bretanha.

Poucos dias depois, ele não resistiu e morreu.