Câmeras flagram explosões em quartel-general sírio

As duas fortes explosões que sacudiram a região central de Damasco, a capital síria, na quarta-feira, foram causadas por carros-bomba tripulados, conforme mostram imagens registradas por câmeras de segurança.

A ação teve como alvo prédios do quartel-general do exército sírio.

A TV estatal afirmou que quatro pessoas morreram no ataque. Após as explosões, o exército teria trocado tiros com forças rebeldes, que admitiram a autoria do ataque, na tentativa de capturar os responsáveis pela ação.

O governo sírio atribuiu os ataques à ação de "terroristas".