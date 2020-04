Câmeras infravermelhas e QR code em cadeiras: como fábricas da China lutam contra o vírus

Eva Dou / The Washington Post, O Estado de S.Paulo

CHINA - Desinfectar as mãos e os sapatos no portão da fábrica e trazer a própria toalha fazem parte da realidade de milhares de trabalhadores na China. As empresas locais estão se esforçando ao máximo para evitar novos surtos de coronavírus enquanto reabrem. Será um teste crucial para determinar se um país pode manter a curva de infecção plana após elevar o distanciamento social.

As apostas econômicas e políticas são altas para a China. Depois de os líderes de Pequim declararem vitória sobre o vírus, uma recaída seria humilhante. Pior, poderia levar a China - e o mundo - à recessão econômica. Desde que as empresas começaram a reabrir em fevereiro, o Conselho de Estado da China exige que as companhias forneçam máscaras faciais aos funcionários e verifiquem suas temperaturas todos os dias.

Os empregadores devem enviar relatórios diários sobre o status de saúde dos trabalhadores em um sistema apelidado de "Uma Pessoa, Um Arquivo". Nos Estados Unidos, o governo também emitiu recomendações para empresas, que são menos rigorosas do que as regras chinesas. Sugere trabalho em casa sempre que possível e diz que as empresas podem considerar instalar protetores para espirros ou fornecer aos funcionários máscaras.

A experiência da China sugere que reiniciar a economia global não será tarefa fácil. A indústria chinesa está apenas se movendo com altos custos indiretos para a prevenção de infecções. Alguns municípios reabriram setores apenas para fechá-los novamente, à medida que as infecções aumentavam.

A prioridade de Pequim é reiniciar a fabricação, com os setores de serviços uma preocupação secundária. Mas, mesmo para as fábricas que tiveram a sorte de receber a luz verde, muitas tiveram que começar a produção em semi-bloqueio, com trabalhadores proibidos de deixar o campus sem permissão.

"Isso trouxe um inconveniente extremo para os trabalhadores que moram fora da empresa", disse o Fuyao Group, fabricante chinês de vidro industrial em comunicado no final de fevereiro sobre o lockdown na metrópole Guangzhou. A Fuyao montou 50 dormitórios improvisados para alojar trabalhadores que normalmente moravam fora da empresa, enquanto se apressava em compensar o tempo perdido e atender pedidos de clientes europeus.

David Levine, professor de administração de empresas da Universidade da Califórnia, disse que as empresas em todo o mundo precisarão de protocolos eficazes para evitar novos surtos e também para comercializar seus produtos. "Os fabricantes terão que convencer os consumidores da segurança de seus produtos", disse ele. "Você precisa de procedimentos."

Procedimentos próprios

As empresas adicionaram suas próprias regras. Algumas das mais rigorosas são de fabricantes como a montadora de iPhone Foxconn Technology Group - o maior empregador privado da China, com mais de 1 milhão de trabalhadores. No complexo de Zhengzhou, os trabalhadores foram colocados em equipes de 20 pessoas que se reúnem noite e dia para facilitar o rastreamento da saúde.

"O mesmo grupo de funcionários trabalha, viaja, vive e come junto para garantir que as trajetórias pessoais dos funcionários sejam totalmente rastreadas", diz um comunicado do governo local.

Os assentos da cafeteria da Foxconn têm QR codes para os trabalhadores, de modo que a empresa tenha um registro de quem sentou onde e quando para as refeições. Nos dormitórios, os trabalhadores são instruídos a deixar seus casacos e bolsas em um local designado para desinfecção. A empresa até montou uma câmera de vídeo infravermelha que rastreia a temperatura corporal dos funcionários enquanto eles passam.

A Foxconn afirmou em comunicado que estava implementando "todas as práticas recomendadas de saúde e higiene, incluindo o uso de testes de ácidos nucléicos e radiografias de tórax quando necessário". A empresa disse que produziu 10 milhões de máscaras cirúrgicas até o momento.

Em uma fábrica de ar condicionado da TCL em Jiujiang, os trabalhadores foram instruídos a trazer suas próprias toalhas para secar as mãos, de acordo com um aviso on-line. O número de pessoas permitidas em um banheiro simultaneamente é dois. "Etapa um, verificação de temperatura. Etapa dois, desinfete seu corpo inteiro. Etapa três, pegue uma máscara facial. Etapa quatro, digitalize o código QR para registrar sua entrada na fábrica". Essa é a nova rotina de muitos trabalhadores dessa fábrica.

A gigante chinesa de telecomunicações Huawei publicou um manual de 73 páginas com protocolos detalhados, como a exigência de todos os funcionários enviarem um relatório de saúde diariamente antes do meio dia. Todos os alimentos nos refeitórios da Huawei devem ser bem cozidos. Ovos fritos e cozidos estão fora da lista. O guia também diz que os gerentes devem selecionar aleatoriamente dois funcionários, de manhã, meio-dia e noite, para verificar se lavaram as mãos.

"Continuamos exigindo que toda a equipe entre no aplicativo de saúde todos os dias e confirme sua saúde como um pré-requisito para entrar em um prédio da Huawei", disse o porta-voz da empresa, Joe Kelly. Na verificação de lavagem das mãos, Kelly disse: "Não consigo encontrar nenhuma confirmação de que isso tenha ocorrido na Huawei".

Abertura ordenada

Na terça, moradores de Wuhan, usando óculos e máscaras, estavam em fila para realizar exames de saúde como requisito para voltar ao trabalho, segundo imagens da agência estatal Xinhua. O oficial de controle do vírus em Wuhan, Luo Ping, disse na televisão estatal no fim de semana que os moradores precisarão dessa autorização de saúde e de comprovante de emprego para deixar seus complexos habitacionais, que permanecerão sob um bloqueio mais leve. "Estamos passando por uma abertura ordenada", disse. "Isso não é um otimismo cego".