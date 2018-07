Cameron atrasa recesso de verão do Parlamento pelo escândalo das escutas

JOHANESBURGO - O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, anunciou nesta segunda-feira, 18, em Pretória, na África do Sul, que o Parlamento não vai entrar em recesso de verão nesta terça-feira, como previsto, e fará na quarta-feira uma sessão extraordinária sobre o escândalo das escutas.

Na entrevista coletiva que seguiu a reunião com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, Cameron defendeu por uma nova sessão parlamentar para que ele possa explicar as novidades da investigação em torno das escutas telefônicas do jornal "News of the World".

A renúncia do chefe da Scotland Yard, Paul Stephenson, pelo escândalo surpreendeu o chefe do Governo britânico na África do Sul neste domingo, no início de uma visita de cinco dias ao continente.

Segundo a emissora sul-africana "Talk Radio", Cameron vai encurtar sua visita à África e, depois de ir nesta terça-feira à Nigéria, voltará no mesmo dia a Londres.