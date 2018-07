Cameron defende suspensão de sanções a Mianmar

"O gesto demonstrará ao regime (de Mianmar) que respeitamos e damos boas-vindas ao progresso que foi feito em relação aos prisioneiros políticos, à liberdade política, mas trata-se de suspensão, e não cancelamento, de maneira que, se esse progresso não for irreversível, as sanções poderão voltar a valer", afirmou Cameron durante coletiva de imprensa, ao lado do líder da oposição do país, Aung San Suu Kyi.

Cameron chegou hoje a Mianmar para a primeira visita de um líder ocidental ao país nas últimas décadas, num momento em que potências mundiais consideram levantar as sanções contra o regime local. As informações são da Dow Jones.