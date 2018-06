Cameron deve aceitar reformas da UE para que britânicos queiram ficar no bloco

LONDRES - O primeiro-ministro britânico, David Cameron, deve aceitar nesta semana, em uma cúpula em Bruxelas, as reformas oferecidas pela União Europeia (UE) para convencer os britânicos que votem a favor de sua manutenção no bloco.

Se assim for, Cameron poderia realizar um referendo sobre a permanência na UE em junho. Este seria um marco nas relações complicadas entre Londres e o bloco.

O premiê havia prometido aos britânicos negociar uma série de mudanças no relacionamento da Grã-Bretanha com a UE antes de realizar um referendo.

A demanda mais polêmica de Cameron é a de que imigrantes do bloco europeu deveriam ser elegíveis para receber benefícios para trabalhadores apenas depois de passarem quatro anos na Grã-Bretanha. A proposta, à qual o primeiro-ministro diz ser necessária para ajudar a conter o fluxo de imigrantes para o país, tem sido vista por muitos políticos como discriminatória.

O premiê se reunirá nesta segunda-feira, 15, com o presidente da França, François Hollande, em Paris em preparação para as discussões do encontro em Bruxelas.

A França afirmou que nenhum acordo deve atrapalhar a capacidade da zona do euro de tomar decisões em uma crise financeira ou dar à Grã-Bretanha poder de veto sobre as decisões da união monetária. Autoridades em Paris também dizem que qualquer mudança não pode violar os princípios fundadores da UE, como a liberdade de movimento. /AFP e DOW JONES NEWSWIRES