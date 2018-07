Cameron diz que Coulson é 'inocente até que se prove o contrário'

LONDRES - O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, indicou nesta quarta-feira, 20, que seu ex-chefe de imprensa Andy Coulson deve ser processado se ficar provado seu envolvimento nas escutas ilegais, mas insistiu que "toda pessoa é inocente até que prove em contrário".

Cameron fez nesta quarta-feira uma declaração diante dos Comuns em relação ao escândalo dos grampos telefônicos do extinto tabloide "News of the World", do qual foi diretor seu ex-chefe de imprensa Andy Coulson entre 2003 e 2007, época em que ocorreram as interceptações.

Diante de um Parlamento beligerante, reunido em caráter de urgência por causa do escândalo que afeta políticos, Polícia e imprensa, o premiê insistiu que a responsabilidade pela contratação de Coulson foi "decisão" sua, mas lamenta "todo o furor causado".

