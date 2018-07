Cameron diz que é preciso haver mudanças 'irreversíveis' na UE O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, afirmou que a União Europeia precisa concordar com "mudanças irreversíveis", que iriam redefinir a relação de seu país com o bloco. As alterações permitiriam, por exemplo, que o Reino Unido restrinja pagamentos de benefícios a imigrantes vindos de outros membros do bloco.