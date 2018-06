Cameron diz que não governará para sempre O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, voltou a prometer ontem maior autonomia política à Escócia caso os eleitores digam "não" à independência no plebiscito de quinta-feira. A promessa foi feita em Aberdeen, no norte escocês, quando o premiê usou da própria rejeição para tentar convencer o eleitorado do "sim".