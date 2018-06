Cameron "é colocado à venda" em site de compras por 82 mil euros

LONDRES - A página de compra e vendas pela internet eBay publicou um anúncio que oferecia, por 65,9 mil libras (82 mil euros), um "primeiro-ministro usado", acompanhado de uma fotografia do chefe do governo britânico, David Cameron, segundo recolhem nesta quarta-feira diversos tablóides na Grã-Bretanha.



A oferta recebeu pelo menos 153 propostas por parte de usuários do portal de comércio eletrônico antes de ser retirada.

"Primeiro-ministro usado. Já não é necessário. Sem caixa nem instruções", dizia o anúncio, que pedia ao eventual comprador que passasse para recolher sua aquisição pessoalmente.

"Recolher no centro de Londres. O endereço será proporcionado uma vez completada a venda. O comprador deve solucionar por si mesmo o transporte", dizia o anúncio de acordo com o Daily Mirror.

Cameron foi alvo de críticas na Grã-Bretanha depois de aparecer no chamado Panama Papers na semana passada. Documentos revelaram que ele se beneficiou de uma sociedade em um paraíso fiscal registrada por seu pai, Ian Cameron, na década de 80.

No sábado, centenas de pessoas se congregaram diante do número 10 de Downing Street, sua residência e escritório oficial, para pedir sua renúncia.

O primeiro-ministro compareceu na terça-feira perante o Parlamento, onde reiterou que não cometeu nenhuma ilegalidade ao possuir ações de um fundo operado nas Bahamas. / EFE