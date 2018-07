Cameron elogia Austrália por tarifar emissão de carbono O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, escreveu uma carta para a colega australiana Julia Gillard, apoiando o plano de tarifar as emissões de carbono na Austrália, visando combater as mudanças climáticas. Cameron descreveu a proposta como um "grande passo", segundo reportagem do jornal The Sun. O líder conservador afirmou a Gillard que a nova política vai "dar um impulso àqueles que levam a sério lidar com essa ameaça urgente, tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo em desenvolvimento".