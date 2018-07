Cameron enfrenta perguntas de Parlamento sobre escândalo

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, disse nesta quarta-feira ao Parlamento britânico que se desculpará se for comprovado o envolvimento de seu ex-porta-voz Andy Coulson no escândalo dos grampos que assola o país.

Em uma sessão extraordinária no Parlamento, Cameron lamentou o "furor" que o caso está gerando e disse que, se soubesse o que sabe hoje, não teria contratado o ex-editor do tabloide News of the World como seu assessor direto.

"Vivendo é que se aprende. Acreditem, eu aprendi", disse Cameron, que indicou, entretanto, que Coulson é "inocente até que se prove culpado".

O tabloide é acusado de grampear ilegalmente os telefones de milhares de personalidades e de pagar propina à polícia para obter informações. Por causa das denúncias, Coulson deixou o governo no início do ano.

Nos últimos dias, as denúncias levaram à demissão também de altos executivos do conglomerado de mídia do empresário Rupert Murdoch, que detém o News of the World, e oficiais da alta hierarquia da polícia londrina, incluindo o seu número um, o comissário Paul Stephenson.

Cameron admitiu que o caso "arranhou a confiança das pessoas na imprensa e na legalidade do que fazem, na polícia e na sua capacidade de investigar, e nos políticos e sua capacidade de lidar com os problemas" e por isso será objeto de uma investigação "robusta".

Falando depois das declarações de Cameron, o líder da oposição trabalhista, Ed Miliband, disse que as explicações do primeiro-ministro "não foram suficientes".

Analistas estão considerando esta sessão no Parlamento o maior teste político de Cameron, que está na defensiva desde que a crise dos grampos estourou, há três semanas.

O primeiro-ministro teve de encurtar uma viagem à África para comparecer à sessão extraordinária do Parlamento - que adiou o início de seu recesso, marcado para esta quarta-feira.

Antes do início da sessão, um deputado indicou que o Palácio de Buckingham alertou Cameron sobre as más credenciais de Coulson. A história foi rejeitada pelo Gabinete.

David Cameron disse que aceitou "mudanças significativas" em uma investigação que está sendo conduzida por um juiz.

David Cameron disse que aceitou "mudanças significativas" em uma investigação que está sendo conduzida por um juiz.

Além dos jornais, o inquérito investigará se há responsabilidades individuais na polícia, na mídia em geral e entre a classe política.

