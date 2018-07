Cameron pede cautela em denúncias de abuso sexual O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, afirmou nesta quinta-feira que as especulações sobre o envolvimento de figuras políticas da era Margaret Thatcher com casos de abuso sexual podem se tornar uma "caça às bruxas". Durante entrevista concedida ao programa "This Morning", Cameron recebeu do apresentador Phillip Schofield uma lista nomes de políticos mencionados nas redes sociais como conectados ao escândalo no País de Gales, em que centenas de jovens teriam sofrido abuso.