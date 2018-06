Cameron se reúne com líderes para discutir Taleban O primeiro-ministro britânico, David Cameron, vai se reunir neste fim de semana com os líderes do Afeganistão e Paquistão para discutir formas de evitar novas ações do grupo fundamentalista islâmico Taleban quando as tropas estrangeiras deixarem o território afegão, de acordo com anúncio oficial feito hoje em Londres.