Cameron tem apoio interno para sua decisão sobre Síria Os pedidos do primeiro-ministro David Cameron para uma ação contra a Síria pelo uso de armas químicas contra civis recebeu o apoio do Conselho de Segurança Nacional do Reino Unido. O escritório de imprensa de Cameron informou, após uma reunião de emergência nesta quarta-feira, que os chefes militar e de segurança foram "unânimes" no apoio ao pedido do primeiro-ministro.