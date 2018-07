Caminhão com 25 milhões de abelhas capota nos EUA Um caminhão que transportava milhões de abelhas tombou no sul do Estado de Utah e as autoridades tentam descobrir uma maneira de capturar ou eliminar os insetos. O jornal The Deseret News informou que o caminhão transportava cerca de 25 milhões de abelhas quando capotou em uma autoestrada perto de St. George, no final da tarde do domingo.