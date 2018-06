Caminhão com equipamento radioativo é roubado no México

A AIEA disse que o caminhão levava Cobalto-60. O equipamento de radioterapia pertencia à agência de saúde pública do México e não estava mais em uso, disse Ricardo Maza, funcionário do setor de proteção civil do Estado de Veracruz, um dos quais onde o alerta foi emitido. A cápsula do material radioativo estava blindada com chumbo, afirmou ele.

Segundo Maza, os ladrões provavelmente queriam o caminhão e não sabiam o que ele carregava. O equipamento era transferido para um centro de estocagem para detritos radioativos quando o veículo foi roubado.

O material foi lacrado de forma apropriada e não representa risco, contanto que a cápsula onde foi colocado não seja quebrada ou alterada, informou, em comunicado, a Comissão Nacional para Segurança Nuclear da Secretaria de Energia do México.

Mas a comissão pediu que quem quer que esteja de posse do material não deve abri-lo ou danificá-lo, porque ele pode representar um sério risco à saúde, lembrando que ele deve ser devolvido imediatamente.

O caminhão Volkswagen branco com a identificação da empresa "Transportes Ortiz" saiu de Tijuana e ia para uma instalação de estocagem na região central do país. O veículo foi roubado num posto de gasolina de Tepojaco, no Estado de Hidalgo, ao norte da Cidade do México.

O motorista Valentin Escamilla Ortiz disse às autoridades que saiu de Tijuana no dia 28 de novembro e estava descansando no caminhão durante a noite quando dois homens armados se aproximaram do veículo por volta da 1h30 da madrugada de terça-feira. Eles o expulsaram do caminhão, amarraram suas mãos e pés e o deixaram num terreno baldio na proximidades.

Quando ele conseguiu se libertar, correu para o posto de gasolina e pediu ajuda. A AIEA descreveu a carga como "extremamente perigosa" se danificada ou removida de sua blindagem protetora. Fonte: Associated Press.