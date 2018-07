Caminhão com pedaços de 14 corpos é encontrado em prefeitura de Tamaulipas Um caminhão com pedaços de 14 corpos foi encontrado ontem na frente da prefeitura da cidade de El Mante, no Estado mexicano de Tamaulipas - uma das principais zonas de guerra entre narcotraficantes e autoridades do México. A região foi alvo esta semana da campanha do líder nas pesquisas para a eleição de 1.º de julho, Enrique Peña Nieto (foto).