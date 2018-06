Caminhão que transportava chocolate líquido tomba na Polônia e espalha produto na estrada

VARSÓVIA - Um caminhão que transportava chocolate líquido se envolveu em um acidente de trânsito nesta quarta-feira, 9, em uma rodovia da Polônia, espalhando toneladas da carga na via. Com o tempo, o produto se solidificou e foi preciso utilizar um trator para recolhê-lo e limpar o local.

A emissora polonesa TVN24 transmitiu imagens do veículo tombado e cercado por chocolate, que cobria seis pistas da estrada A2, bloqueando o tráfego nos dois sentidos.

Equipes de resgate disseram que seria necessário uma grande quantidade de água quente para remover o produto do local. O general da brigada, Bogdan Kowalski, explicou que “chocolate resfriado é pior do que neve”.

O motorista do caminhão foi encaminhado ao hospital com uma fratura no braço. O acidente foi registrado durante a manhã, em um momento de pouco movimento na estrada, e nenhuma outra pessoa ficou ferida. / AP