Caminho de Trump para se reeleger depende de Flórida e Pensilvânia

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda tem um caminho para os 270 votos do Colégio Eleitoral de que precisa para ser reeleito. Mas é preciso que tudo saia em sua direção uma segunda vez.

Eleitores persuadíveis em Estados do disputa acirrada precisarão mudar de lado de forma esmagadora a seu favor. Ele terá que reconquistar blocos eleitorais cruciais. E a operação de participação terá que superar dramaticamente o democrata Joe Biden em um ano extraordinariamente turbulento.

“Em 2016, suas chances de ganhar a eleição eram as de conseguir um inside straight (9% de chance) no pôquer. A questão este ano é se ele pode tirar uma sequência de dois inside straights seguidos (0,81% de chance)”, disse Whit Ayres, um veterano pesquisador republicano. “É teoricamente possível, mas praticamente difícil.”

Enquanto Trump tem vários caminhos para a vitória, seu caminho mais provável depende de vencer dois Estados cruciais: Flórida e Pensilvânia. Se ele puder reivindicar ambos e se agarrar a outros Estados do Cinturão do Sol (área entre o sul e sudoeste dos EUA) que ele conseguiu por pouco em 2016 - Carolina do Norte e Arizona - enquanto jogava na defesa na Geórgia e em Ohio, que ele venceu com folga em 2016, mas onde Biden agora é competitivo, ele vencerá.

A campanha de Trump também continua a despejar tempo e dinheiro em Wisconsin e Michigan, fortalezas democratas de longa data que ele conquistou pela margem mais estreita quatro anos atrás, enquanto tentava defender o segundo distrito congressional de Iowa e Maine e agarrar Nevada e Minnesota, dois Estados seus A rival Hillary Clinton em 2016 venceu por pouco.

Republicanos seguem confiantes

A campanha de Trump aponta para outros fatores que apontam a seu favor: a campanha e o Partido Republicano passaram anos investindo em uma poderosa operação de sensibilização do eleitor e tem 2,5 milhões de voluntários batendo em milhões de portas a cada semana.

Eles viram picos no registro eleitoral do Partido Republicano em vários Estados importantes. E os eleitores de Trump estão mais entusiasmados com seu candidato do que os democratas com Biden. Os democratas são movidos mais por seu ódio por Trump.

“Nós nos sentimos melhor sobre nosso caminho para a vitória agora do que em qualquer momento da campanha este ano”, disse o gerente de campanha de Trump, Bill Stepien, à equipe em uma teleconferência esta semana. “E esse otimismo é baseado em números e dados, não em sentimentos.”

Mas as pesquisas mostram que Trump está atrás ou quase igualado em quase todos os Estados que precisa vencer para chegar a 270 votos no Colégio Eleitoral. Salvo algum tipo de zebra importante, Trump precisa se agarrar a pelo menos um dos três Estados que ganhou em 2016: Pensilvânia, Wisconsin ou Michigan, disse Paul Maslin, um antigo pesquisador democrata baseado em Wisconsin.

“Não vejo outra maneira de Trump fazer isso”, disse ele.

As pesquisas da Fox News divulgadas na quarta-feira mostram Biden com uma vantagem clara em Michigan e uma pequena em Wisconsin. Na Pensilvânia, pesquisas recentes mostram Biden à frente, mas variam no tamanho de sua liderança.

Por tudo isso, porém, a equipe de Trump pode se consolar com esta nota de rodapé histórica: em todos os três Estados, Clinton liderou as pesquisas nas semanas finais de 2016.

Mas o "problema fundamental" de Trump, disse Ayres "é que um grande número de Estados que ele venceu confortavelmente da última vez" estão atualmente próximos.

Ainda que a vitória frustrada de Trump em 2016 ainda assombre os democratas e tenha deixado muitos eleitores profundamente desconfiados das pesquisas públicas, observadores atentos da corrida enfatizam que 2020 não é 2016.

Biden é mais preferido do que Clinton e as pesquisas sugerem que agora há menos eleitores indecisos, que faliram por Trump nas últimas semanas da disputa, quatro anos atrás.

E Clinton foi prejudicada nas últimas semanas por uma série de contratempos, incluindo a reabertura tardia de uma investigação do FBI sobre seus e-mails. O impacto de qualquer “surpresa de outubro” adicional desta vez seria limitado pelo número recorde de eleitores que já votaram.

A equipe de Trump, por sua vez, tem trabalhado para consertar sua posição com mulheres suburbanas e eleitores mais velhos amargurados por sua forma de lidar com a pandemia, enquanto tenta aumentar o entusiasmo entre grupos-alvo como católicos e eleitores da Segunda Emenda, bem como buscar obter apoio entre Eleitores negros e latinos.

“Ele está novamente no buraco da agulha”, disse Lee M. Miringoff, diretor do Marist College Institute for Public Opinion. Ele observou que, como Trump ganhou em Estados-chave com tão poucos votos da última vez, ele tem muito pouca margem de erro.

Ainda assim, Miringoff enfatizou que embora muitas pesquisas possam favorecer Biden, elas não levam em consideração “eventos cataclísmicos”, como supressão potencial de eleitores, interferência eleitoral ou contestações judiciais que poderiam impedir a contagem dos votos.

Espera-se que os democratas votem muito mais pelo correio, que são rejeitados em taxas mais altas do que as cédulas pessoais, mesmo em anos normais. “As pesquisas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo”, disse ele, “porque eles podem votar aqueles que pensam que votaram”, mas cujos votos acabam não sendo contados.

Flórida pode ser decisiva

Com 29 votos eleitorais, a Flórida é indiscutivelmente o Estado mais importante para Trump. Uma perda ali tornaria quase impossível para ele manter a Casa Branca. Mas o Estado, que ficou do lado do vencedor de quase todas as disputas presidenciais por décadas, também é conhecido por eleições rígidas - principalmente em 2000, quando o republicano George W. Bush derrotou Al Gore por 537 votos após uma recontagem.

Ambos os lados apontam para sinais de promessa no Estado, com os republicanos dizendo que vêem um apoio crescente entre os hispânicos, enquanto os democratas se concentram nos idosos. Embora as pesquisas no início de outubro tenham mostrado Biden com uma ligeira vantagem, duas pesquisas recentes colocaram os dois candidatos ombro a ombro.

“Por tudo que posso ver, é um empate estatístico”, disse Jennifer Krantz, uma nativa de Tampa e estrategista republicana que trabalhou em várias disputas estaduais. Se for esse o caso, disse ela, pequenos fatores podem fazer a diferença.

Em 2016, Clinton conquistou mais votos no Estado do que Barack Obama em ambas as disputas, com lideranças em redutos democratas. Mas Trump subiu a pontuação com comparecimento impressionante em condados menores.

A campanha de Trump espera fazer ainda melhor desta vez, graças a uma operação robusta de participação. De fato, os republicanos afirmam ter registrado 146.000 eleitores a mais do que os democratas desde a pandemia de março, deixando os democratas com a menor vantagem desde que o Estado começou a contar.

Enquanto isso, os democratas esperam controlar a mesa quando se trata de votação antecipada e votação pelo correio - embora alguns continuem cautelosos após 2016.

“Acho que estamos todos nesse pânico coletivo de estresse pós-traumático”, disse o estrategista democrata Steve Schale, que dirige o super comitê pró-Biden Unite The Country.

É uma história semelhante na Pensilvânia, onde duas pesquisas recentes mostram Biden mantendo uma liderança clara e outra sugere uma liderança estreita. Trump ganhou o estado por pouco mais de 44.000 votos da última vez, impulsionado por uma exibição esmagadora em áreas rurais e pequenas cidades e vilas.

A equipe de Trump está contando com essas tendências para se manter neste momento.

“É um déjà vu tudo de novo”, disse Robert Gleason, o ex-presidente do Partido Republicano da Pensilvânia que mora na cidade e tem ajudado na campanha de Trump. “Há uma quantidade enorme de entusiasmo”.

Assim como na Flórida, enquanto os democratas detêm uma vantagem substancial de registro de eleitores, os republicanos reduziram a lacuna em cerca de 200.000 em relação a quatro anos atrás, em parte graças aos democratas que mudaram de partido. Os assessores de campanha de Trump enfatizam que o número é cinco vezes a margem de votos de Trump em 2016.

Mas a campanha de Trump também está enfrentando perspectivas mais sombrias em áreas como os subúrbios da Filadélfia, ricos em votos. E Biden não é Clinton, uma candidata historicamente impopular que particularmente afastou os homens brancos da classe trabalhadora. Biden não apenas vem do bastião da classe trabalhadora de Scranton, mas construiu sua persona política como um campeão desses eleitores e seus ideais./AP