Caminhões com ajuda russa devem entrar na Ucrânia

Em conferência de imprensa em Berlim, onde encontrou com os ministros da Ucrânia, França e Alemanha nesta segunda-feira, Sergey Lavrov disse que todas as questões envolvendo o comboio foram resolvidas e que um acordo foi alcançado com a Ucrânia e a Cruz Vermelha internacional.

O pronunciamento não esclareceu se foram dadas as garantias de segurança, tanto pela Rússia, quanto pelos separatistas ucranianos, exigidas pela Cruz Vermelha para acompanhar os mais de 200 caminhões com suprimentos humanitários até cidades da Ucrânia. Fonte: Associated Press.