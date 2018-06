Caminhões de ajuda russos começam a deixar a Ucrânia

Cerca de 40 caminhões vistos por jornalistas no lado ucraniano estavam vazios, mas não foi possível determinar se todos os outros transportavam carga. Um motorista, que se recusou a fornecer seu nome, disse que o comboio inteiro de cerca de 260 veículos esperava para retornar neste sábado para a Rússia. A agência de notícias estatal RIA Novosti afirmou que, segundo o serviço alfandegário russo, os caminhões retornariam divididos em seis grupos.

O comboio se dirigiu ontem para a Ucrânia com destino a Luhansk, uma cidade no leste do país fortemente atingida durante semanas por combates entre as forças ucranianas e rebeldes pró-russos. O governo ucraniano e os países ocidentais denunciaram a medida como uma violação da soberania da Ucrânia e acusaram a Rússia de utilizar o comboio para contrabandear suprimentos e reforços para combatentes rebeldes. A Rússia disse que os caminhões estavam transportando alimentos, água, geradores e sacos de dormir. Jornalistas tiveram permissão para olhar o interior dos caminhões dias atrás e viram esses itens nos veículos.

Em um comunicado separado, a Otan disse que há evidência crescente de que as tropas russas estão operando dentro da Ucrânia e lançando ataques de artilharia do solo ucraniano - em um envolvimento mais profundo no conflito que o alegado pelo Ocidente anteriormente. A Rússia também rejeitou a acusação.

É incerto o que o comboio russo entregou efetivamente. Descarregar centenas de caminhões em menos de um dia em uma região maltratada pela guerra representa uma tarefa considerável. Jornalistas da Associated Presse, que acompanhavam o comboio para Luhansk na sexta-feira, disseram que o barulho feito pelos caminhões indicou que eles não foram totalmente carregados. Fonte: Associated Press.