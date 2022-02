Caminhoneiros antivacina do Canadá fecham fronteira com os EUA

OTTAWA - Autoridades canadenses denunciaram nesta quarta-feira, 2, o bloqueio ilegal de uma passagem na fronteira do Canadá com os Estados Unidos e relatos de violência por parte dos caminhoneiros e seus apoiadores que protestam contra a obrigatoriedade da vacina anticovid. O grupo de manifestantes que se autointitula 'comboio da liberdade' entrou no quinto dia de atos contrários às medidas de saúde pública no Canadá.

Veículos bloquearam o acesso à passagem de fronteira de Coutts, no sul de Alberta, desde sábado, criando engarrafamentos e interrompendo o fluxo de bens e serviços - supostamente em apoio àqueles que chegaram à capital canadense, Ottawa, no fim de semana para protestar contra as medidas sanitárias federais e contra o primeiro-ministro Justin Trudeau.

Leia Também Protestos antivacinas viram disputa política no Canadá

"O que pode ter começado como uma assembleia pacífica rapidamente se transformou em um bloqueio ilegal", disse a Polícia Montada Real Canadense (RCMP) em Alberta, em comunicado. Ele informa que a RCMP tomará medidas para eliminar o bloqueio sob as leis locais que impedem a interferência na infraestrutura crítica, depois que as tentativas de negociar com os manifestantes fracassaram.

O governador de Alberta, Jason Kenney, disse na terça-feira que foi informado de "pessoas alinhadas com os manifestantes que atacaram oficiais da RCMP" e "tentaram atropelar membros".

Os veículos locais informaram que o bloqueio está alinhado com o 'comboio da liberdade', cujos protestos em Ottawa no fim de semana desencadearam várias investigações criminais da polícia sobre comportamento "ameaçador" e "ilegal".

Monumentos, incluindo o Memorial Nacional de Guerra, foram desfigurados e os manifestantes exibiram um comportamento intimidador em relação à polícia e outros, incluindo funcionários de um refeitório para moradores de rua, segundo a polícia.

Alguns manifestantes carregavam bandeiras confederadas, e pelo menos uma bandeira com uma suástica desenhada nela podia ser vista. Dois homens foram acusados ​​de crimes relacionados a suas ações durante o protesto, segundo a polícia de Ottawa, e há 13 outras investigações em andamento.

Caminhões e outros veículos continuaram a bloquear as principais artérias do centro da cidade e algumas empresas permaneceram fechadas, mas a multidão diminuiu consideravelmente desde o fim de semana. Muitos dos que permanecem dizem que não vão embora até que suas demandas sejam atendidas.

A Canada Unity, um dos grupos por trás dos protestos, disse que queria que a governadora-geral, Mary Simon, representante da rainha Elizabeth II no Canadá, e o Senado entregassem seus cargos ou dissolvessem o governo – o que está além de seus poderes constitucionais.

O 'comboio da liberdade' continua a dividir a opinião pública no Canadá, onde quase 84% da população recebeu pelo menos uma dose de uma vacina contra o coronavírus.

Trudeau, que disse anteriormente que as manifestações representavam uma "pequena minoria marginal", condenou os manifestantes que exibiram "símbolos de ódio e divisão" no fim de semana. No entanto, o movimento como um todo também conquistou o apoio de vários legisladores conservadores federais, incluindo a líder do partido Erin O'Toole, que se reuniu com alguns manifestantes, mas não com os organizadores, e mais tarde condenou aqueles que atacaram monumentos.

Uma campanha do GoFundMe para o grupo organizada por Tamara Lich - uma ex-coordenadora regional do Wexit, um movimento que pressiona Alberta para se separar do Canadá - arrecadou quase US$ 8 milhões na manhã de quarta-feira. A página diz que busca fundos para combustível, comida e hospedagem e argumenta que a obrigatoriedade das vacinas está destruindo a base de seus negócios, indústrias e meios de subsistência.

A GoFundMe liberou US$ 1 milhão para os organizadores depois de dizer que eles forneceram um plano para a distribuição de combustível.

O comboio também atraiu apoio além das fronteiras do Canadá, já que muitos países debatem se é hora de eliminar as restrições de saúde pública e conviver com o coronavírus. Nos Estados Unidos, Donald Trump Jr., filho mais velho do ex-presidente, e o fundador da Tesla, Elon Musk, oponente dos mandatos de vacinas, falaram em apoio aos caminhoneiros.

O Canadá e os EUA anunciaram no ano passado que exigiriam que os motoristas de caminhão que entrassem em seus respectivos países fossem totalmente vacinados. O Canadá implementou sua medida em 15 de janeiro, enquanto a exigência dos EUA começou em 22 de janeiro. A maior parte do comércio transfronteiriço entre os dois países ocorre por terra.

Se o Canadá abandonar sua regra, os caminhoneiros canadenses não vacinados ainda não poderão entrar nos EUA. O protesto se transformou em uma manifestação contra Trudeau, que foi reeleito em setembro com um governo minoritário, e contra as restrições ao coronavírus em geral, impostas principalmente pelos governos provinciais.

A Canadian Trucking Alliance, um grupo da indústria, disse no sábado que muitas das pessoas nos protestos do fim de semana "não têm conexão com a indústria de caminhões". A aliança disse que a grande maioria de seus membros está totalmente vacinada.

Em Alberta, as autoridades disseram que estavam "conscientes de outros bloqueios que surgiram nas imediações" de Coutts e esperam que problemas na travessia devem continuar por algum tempo.

O legislador local Grant Hunter, do Partido Conservador Unido, de centro-direita, provocou uma controvérsia quando postou uma foto da passagem de fronteira de Coutts no fim de semana com a legenda: "Eu trouxe os netos para a fronteira de Coutts hoje para mostrar a eles a importância de se defender a liberdade".

Em uma declaração na terça-feira, Hunter escreveu que exerceu seu “direito constitucional” de apoiar o protesto e seu objetivo de acabar com as restrições de saúde pública. "Quando eu estava lá, a rodovia continuava aberta ao tráfego e não estava bloqueada", disse ele. “Afirmei meu apoio para voltar ao normal em Alberta e passar de pandemia para endêmica.”

"Dito isto, um protesto pacífico não é um bloqueio que impede as pessoas de se moverem livremente, por isso peço àqueles que estão bloqueando a passagem de fronteira de Coutts que deixem as pessoas passarem", escreveu ele.

Sonya Savage, ministra de Energia de Alberta, tuitou na terça-feira que, embora apoie "os direitos democráticos dos canadenses a protestos pacíficos", ela acredita que os bloqueios de infraestrutura crítica ultrapassam os limites. "Este bloqueio deve acabar", disse ela.