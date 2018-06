Caminhoneiros da África do Sul encerram greve Os caminhoneiros da África do Sul aceitaram a proposta dos patrões e encerraram a greve do setor nesta sexta-feira. Os trabalhadores assinaram um acordo de três anos que dá aumento de 10% em 2013 e de 8,5% e 9% nos anos seguintes, disse o Sindicato dos Transportes e Trabalhadores Aliados.