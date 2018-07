Campanha de Romney liga Obama a Chávez e Mariela Castro

ROANOKE - A campanha do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, começou a veicular propagandas nesta quinta-feira afirmando que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e a sobrinha do ex-presidente cubano Fidel Castro, Mariela, apoiam o presidente Barack Obama para as eleições de 6 de novembro. A propaganda foi publicada no jornal The Miami Herald, com forte circulação na área metropolitana de Miami, onde vivem milhões de cubanos exilados e descendentes de exilados, além de imigrantes venezuelanos.

A propaganda mostra Chávez dizendo que, se fosse norte-americano, "votaria em Obama". Chávez realmente disse isso em setembro, quando acrescentou que também acha Obama "um cara legal". Chávez tem uma relação tensa com o governo dos EUA há mais de dez anos.

Um outro videoclipe mostrou a sobrinha de Fidel, Mariela, que não possui nenhuma ligação com o governo cubano. Ela é uma advogada que defende os direitos dos homossexuais e elogiou a posição do democrata, que é a favor do casamento gay.

