Campanha de Trump abre novo processo eleitoral na Pensilvânia

WASHINGTON - A campanha do presidente Donald Trump apresentou nesta segunda-feira, 9, uma ação contra a secretaria de Estado da Pensilvânia e outros sete condados, tentando obter na justiça uma medida para proibí-los de certificar os resultados da apuração dos votos do Estado da eleição do dia 3.

Segundo o site The Hill, a ação, interpelada em um tribunal da justiça federal na Pensilvânia, alega que a comunidade implementou um sistema de votação ilegal de "duas camadas", no qual os eleitores obedeciam a padrões diferentes dependendo se votassem pessoalmente ou se depositassem suas cédulas pelo correio.

O secretário de Justiça do Estado, Josh Shapiro, um democrata, disse que o processo não "tem mérito". “Este é o mais recente processo sem mérito para desafiar a eleição da Pensilvânia, que foi supervisionada por funcionários eleitorais bipartidários e foi legal, justa e segura. Durante meses, a grande maioria dessas ações foi indeferida e considerada sem mérito pelos tribunais em todos os níveis, e neste não será diferente ”, disse Shapiro em um comunicado.

Entre as alegações no processo estão que os observadores não tiveram acesso suficiente para assistir à tabulação dos votos nos condados e que o condado de Filadélfia não cumpriu uma ordem que exigia que os oficiais concedessem aos observadores uma visão mais detalhada do processo.

A ação não cita evidências específicas de fraude eleitoral e alega violações da Cláusula de Igualdade de Proteção e das Cláusulas Eleitorais e Eleitorais.

A ação foi movida contra a secretária de Estado da Pensilvânia, Kathy Boockvar, uma democrata, e o Conselho de Eleições nos condados de Allegheny, Centre, Chester, Delaware, Filadélfia, Montgomery e Northampton.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, e outras autoridades republicanas anunciaram os planos para a ação durante uma entrevista coletiva na noite de segunda-feira antes de sua abertura.

McEnany também afirmou que os democratas estavam “dando boas-vindas” à fraude e ao voto ilegal, mas não ofereceu evidências específicas de votos que tenham sido fraudados na eleição.