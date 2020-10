Campanha de Trump viu chance em diagnóstico de covid, mas presidente estragou narrativa

Maggie Haberman e Annie Karni / The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Mesmo com o presidente Donald Trump tendo problemas para obter oxigênio suficiente e assessores preparados para transferi-lo para o principal hospital militar do país, alguns de seus conselheiros de campanha viram uma oportunidade potencial com a contaminação.

Se Trump se recuperasse rapidamente de sua luta com o coronavírus e depois parecesse simpático ao falar sobre sua própria experiência e a de milhões de outros americanos, ele poderia ter uma espécie de reinicialização política.

Leia Também Trump deixa hospital com tratamento que OMS liga a casos graves de covid

A crise de saúde, disse um funcionário da campanha, foi um revés em uma disputa que as pesquisas mostram que ele perdeu por meses, mas também uma chance de demonstrar uma nova postura em relação ao vírus que poderia conquistar alguns eleitores.

E o presidente poderia usá-la para mostrar a partir de agora até o segundo debate presidencial, marcado para 15 de outubro, que a doença é grave, mas pode ser combatida, e que ele está pronto para voltar a entrar na campanha.

Embora essa fosse a esperança, ela foi prejudicada nos últimos dias pelo comportamento do próprio presidente. Na segunda-feira, ele tuitou: “Não tenha medo de covid. Não deixe isso dominar sua vida!”, sem reconhecer que, como presidente, ele recebe cuidados muito melhores do que o cidadão médio.

Seus comentários sinalizaram uma realidade muito mais provável: que o tratamento errático de sua doença por Trump e seus assessores lembrará os eleitores dos fracassos de sua administração e dos esforços para minimizar a pandemia mortal por seis meses.

“Há uma estratégia de alto risco aqui e espero que o presidente não volte rapidamente ao modo de campanha - o que ele quer fazer antes de ficar bom - até que digam que ele não é mais um perigo para todos”, disse Ed Rollins, conselheiro de um comitê de ação política que apoia Trump.

“Parece que a campanha não discutiu seu conceito com o candidato”, disse Brendan Buck, ex-conselheiro do ex-presidente da Câmara, Paul D. Ryan. "Você esperaria que alguém que está em séria crise de saúde tivesse quase um 'despertar', encontrasse um pouco de religião nisso, mas ele parece incapaz de fazer isso."

Outra estrategista republicana, Antonia Ferrier, ex-conselheira do líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse que o presidente poderia seguir dicas de outros líderes mundiais que venceram a batalha contra o vírus. “Depois de receber alta do hospital, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson mostrou em termos pessoais como o vírus o afetou - agradecendo àqueles que o ajudaram a se levantar, se comprometendo a combater o vírus e equilibrar os desafios que seu país enfrenta”, disse. “Trump tem a oportunidade de comunicar uma mensagem igualmente positiva.”

A campanha começou a visualizar publicamente essa abordagem. “Ele agora tem experiência no combate ao coronavírus como indivíduo”, disse Erin Perrine, porta-voz da campanha. “Joe Biden não tem isso.” É semelhante a uma mensagem que Trump transmitiu em 2016 - que ele foi capaz de combater a corrupção no sistema político porque já havia feito parte desse sistema como doador.

Os conselheiros de Trump estão tentando pintar o vírus como um em uma longa série de lutas que ele superou, como a investigação sobre se sua campanha tinha laços com a Rússia ou o inquérito de impeachment. Ao falar sobre suas pesquisas internas, alguns funcionários insistem que as pesquisas precisam ser alteradas para contabilizar os eleitores "ocultos" de Trump que compareceram em 2016.

O presidente continua a se comportar de muitas maneiras como se fosse um cidadão comum que trabalha na Casa Branca. Ele ficou indignado, por exemplo, ao informar sobre se teria de transferir o poder para o vice-presidente, o tipo de cobertura jornalística que existia quando outros presidentes enfrentavam problemas médicos.

“Com quatro semanas restantes e quase quatro milhões de americanos já votando, é muito tarde para mudar as percepções sobre o presidente Trump ou seu desempenho”, disse Liam Donovan, um estrategista republicano. “E na medida em que os eleitores estão abertos para reavaliar seus pontos de vista, o vídeo do presidente enviado no (hospital) Walter Reed refletiu o desafio do que sua campanha busca fazer: o vislumbre inicial de humanidade e humildade rapidamente dá lugar a um monólogo desconexo que prejudica todo o esforço.”