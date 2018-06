Campanha para libertar jornalista ganha força na China

A Agência Central de Regulação da Imprensa da China divulgou ontem um comunicado expressando preocupação com a prisão do repórter Chen Yongzhou, acusado de espalhar boatos. O órgão oficial não pediu abertamente sua libertação, mas inclinou-se em favor da posição do jornal New Express - onde Chen trabalha -, que pediu sua libertação. "Esperamos que as autoridades apresentem uma explicação convincente e juridicamente crível para o assunto", pediu a associação.

Ontem, o New Express voltou a pedir abertamente a libertação de Chen e acusou as autoridades da Província de Hunan de "abuso de poder". "Por favor, libertem-no", publicou o jornal na primeira página.

A campanha do New Express ganhou força ontem. Muitos comentaristas políticos, desde os mais liberais, como o escritor Li Chengpeng, até os mais conservadores, como o editor-chefe do jornal Global Times, Hu Xijin, se colocaram a favor da libertação de Chen.

Ele foi preso após escrever reportagens sobre negociatas de um grande empresa - fabricante de equipamentos de construção - administrada pelo governo. A prisão coincide com novas restrições a jornalistas, advogados e usuários da internet e coloca em discussão a seriedade do discurso do governo, que prometeu atuar para erradicar a corrupção na China. / AP