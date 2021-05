Campanha pública com Vila Sésamo tenta combater ceticismo a vacinas contra covid nos EUA

The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Elmo, Come-Come, Oscar e Garibaldo estão fazendo sua parte para espalhar a palavra sobre as vacinas contra a covid-19 nos Estados Unidos. Em uma nova campanha de serviço público americano, os membros do elenco de Vila Sésamo explicam por que os adultos estão sendo vacinados com uma ideia simples: ser vacinado significa que dias mais ensolarados virão pela frente.

Leia Também Vila Sésamo cria Muppets para refugiados rohingya

“Nossos filhos e famílias querem que sejamos saudáveis”, disse Louie, o pai de Elmo, em um vídeo. “É por isso que eu e muitos outros adultos recebemos a vacina contra a covid-19, para que possamos permanecer saudáveis ​​e voltar aos momentos que perdemos, como ver nossos amigos e família.”

Elmo, em outro vídeo, fala sobre estar animado para jogos com os amigos em locais fechados e compartilhar biscoitos com o Come-Come.

A Letra U também faz uma aparição, ao som de I’ll Be Seeing You, de Billie Holiday . “Eu os verei em todos os nossos lugares favoritos com risos e abraços calorosos o dia todo”, canta a Letra U. “O parque onde brincamos, a varanda do outro lado, aquele cheiro favorito de biscoito e a árvore do Garibaldo que amamos tanto.”

Os anúncios são parte de um esforço promocional para combater o ceticismo com relação à vacina contra a covid-19 lançado em fevereiro, apoiado pelo Ad Council, um grupo de publicidade sem fins lucrativos e uma coalizão de especialistas conhecida como Covid Collaborative.

Quatro ex-presidentes americanos e suas primeiras-damas participaram de uma campanha semelhante no início deste ano.

Ao longo da pandemia, Vila Sésamo produziu peças de campanha de saúde pública para crianças sobre a importância de se lavar as mãos e do distanciamento social com Grover, o uso de máscara com Oscar, o Resmungão, e a volta à escola com Elmo.