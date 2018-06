Campanha supera US$ 1 bi

Nas duas primeiras semanas de outubro, a campanha democrata conseguiu arrecadar US$ 90,5 milhões e ultrapassou a marca bilionária.

Romney, no entanto, tem mais dinheiro em caixa para gastar na reta final da eleição. De acordo com o site Politico, o republicano conta com US$ 200 milhões, que devem ser empregados em Estados decisivos para a disputa no colégio eleitoral. Obama, cuja estratégia principal consiste em mobilizar o eleitorado democrata a votar, tem US$ 156 milhões para gastar. A dívida contraída pelo presidente é maior que a de Romney: US$ 27 milhões.