Camponês é o 1º eleito sem filiação ao partido

Como muitos dos candidatos independentes, Guo é um camponês que teve sua terra apropriada pelo governo sem o pagamento de indenização adequada. "No processo de luta por nossos direitos, outros camponeses me acharam corajoso o bastante para falar em nome deles, passaram a confiar em mim e me escolheram como candidato", disse Guo ao Estado em entrevista por telefone.

Guo disse que foi impedido pela polícia de fazer campanha, mas os camponeses se encarregaram de disseminar a informação de que ele era um candidato independente. "No dia da votação, obtive 87% dos 9 mil votos registrados. Quando o resultado foi divulgado, nós estávamos tão felizes que alguns camponeses caíram no choro."

Os eleitos do distrito já tiveram duas reuniões, que foram uma espécie de treinamento para explicar como é o trabalho dos representantes. Segundo Guo, a principal missão é clara: "Servir e falar em nome do povo". / C. T.