Canadá: colisão entre trem e ônibus deixa vários mortos

Bombeiros disseram à Canadian Broadcasting Corp. que dados preliminares indicam que cinco pessoas morreram. Já o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Ottawa, Mark Messier, afirmou à emissora de televisão CP24 que há "vários mortos" e feridos dentre os passageiros que estavam no ônibus. Messier disse que não há feridos entre os ocupantes do trem.

O acidente ocorreu nas proximidades de uma estação de trens na extremidade oeste da cidade, em meio ao horário de pico da manhã.

A VIA Rail disse, em sua conta no Twitter, que não há feridos graves entres os ocupantes do trem e que o serviço no trajeto entre Ottawa e Toronto foi cancelado nesta quarta-feira. Não foi possível entrar em contado com representantes da empresa. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.